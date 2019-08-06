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شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني جاسم حنون: سهل نينوى حلم الكرد لضمها الى كردستان العراق


شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني جاسم حنون: سهل نينوى حلم الكرد لضمها الى كردستان العراق
2019/08/06 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: S_Ag5tN1AHI

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