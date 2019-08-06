2019/08/06 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S_Ag5tN1AHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني جاسم حنون: سهل نينوى حلم الكرد لضمها الى كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني جاسم حنون: سهل نينوى حلم الكرد لضمها الى كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).