2019/08/06 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمى “الخلافة” في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على أراض والسكان”.وذكر في التقرير، الذي قدم إلى مجلس الأمن حول التهديد الذي يمثله التنظيم الاثنين، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تكشف بالارقام إجمالي “ثروة داعش” المركز الخبري الوطني.

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