الاحتلال يهدم ممتلكات فلسطينية ويعتقل 18 شخصاً في الضفة

2019/08/06 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ،صباح الثلاثاء، ممتلكات تعود لفلسطينيين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.وقال مدير مكتب مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية في بيان، إن “قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي بير عونة في بلدة بيت جالا غربي بيت لحم، برفقة جرافات وهدمت 4 […]

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