ظاهرة فريدة.. الحج في إسعاف

2019/08/06 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساور القلق حجاجا كثيربن حينما يقعون فريسة مرض ما أثناء الحج، مما قد يبدد حلم سنوات طوال استعدوا فيها لأداء المناسك وهم بصحة وعافية.

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