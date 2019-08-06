مدرب صالات نفط الوسط: نطمح لتحقيق لقب اسيا بمساندة الجماهير

2019/08/06 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في بانكوك صباح اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي لمباراة فريقي نفط الوسط العراقي والريان القطري ضمن بطولة اندية اسيا 2019 بكرة الصالات والتي ستقام بينهما يوم غد الاربعاء.

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