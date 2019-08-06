شاب يلقي طفلا في الـ6 من العمر من الطابق العاشر في لندن

2019/08/06 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شاب (17 عاما)، بعد رميه طفلا (6 سنوات)، من الطابق العاشر في معرض “تيت مودرن” الفني وسط العاصمة لندن.وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية، نقلا عن تقرير للشرطة أن “الطفل يرقد حاليا في المستشفى وأنه بحالة حرجة ولكن مستقرة”، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا مع المتهم لمعرفة أسباب إقدامه على

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