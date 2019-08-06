2019/08/06 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدافع نادي الزوراء الجديد، مصطفى ناظم، ان المدرب حكيم شاكر كان له الدور الاكبر في حسم انتقاله الى صفوف النوارس قادماً من القيثارة الخضراء.وقال ناظم في تصريح لـ/ المعلومة/، “سعيد بالتوقيع على كشوفات نادي الزوراء واطمح الى تحقيق الالقاب مع النوارس في الموسم المقبل خاصة وان الفريق سيجابه على اكثر من جهة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيم شاكر كلمة السر في انتقال مدافع الشرطة للزوراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيم شاكر كلمة السر في انتقال مدافع الشرطة للزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).