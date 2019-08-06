2019/08/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالأرقام..



الأمم المتحدة تكشف ثروة داعش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إن داعش

الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمى

"الخلافة" في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على

أراض والسكان".

وذكر في التقرير، الذي قدم إلى مجلس الأمن حول التهديد الذي يمثله

التنظيم الاثنين، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم

المسلح "قد يكون مؤقتاً".وأضاف أنه يعتقد أن داعش قادر على توجيه هذه الأموال لدعم "أعمال

إرهابية" داخل العراق وسوريا وفي الخارج باستخدام خدمات مثل شركات

غير رسمية لتحويل الأموال.كما يشجع داعش على زيادة الاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من

المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط

وأفريقيا وآسيا.

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