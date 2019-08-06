الحسيني: المواد المستوردة تدخل عن طريق التهريب واستمرار منع استيراد 18 مادة

2019/08/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية وبواقع (15) محصول نباتي و(3) منتجات حيوانية، لوفرتها

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