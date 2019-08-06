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الفياض و يارالله و الغانمي بصلون مقر عمليات الموصل و بجتمعون بالقادة الامنيين


الفياض و يارالله و الغانمي بصلون مقر عمليات الموصل و بجتمعون بالقادة الامنيين
2019/08/06 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفياض و يارالله و الغانمي بصلون مقر عمليات الموصل و بجتمعون بالقادة الامنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/06 | 11:12.

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