2019/08/06 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهمت القيادية في حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة بعرقلة تمرير قانون العنف الاسري في مجلس النواب.وقالت عبد الواحد في مقابلة مع قناة “ان ار تي عربية”، إن “دائما ما كنت اقول لحزب الدعوة: انتم تريدون وضع قوانين لمنع التيار الصدري من دخول البرلمان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سروة عبد الواحد: مكمن مشكلتنا “تفكيري” والمجلس والفضيلة عرقلا “العنف الأسري” المركز الخبري الوطني.

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