تركيا مصممة على معركتها في شرق الفرات… وروسيا تدخل بين سوريا والأكراد

2019/08/06 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأثرُ العملية العسكرية التركية المرتقبة نحو شرق الفرات اهتماماً بالغاً لخطورة ما تُقدم عليه أنقرة في حربها الجديدة، خصوصاً أن تهديداتها الأخيرة

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