2019/08/06 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

ذكرت وسائل اعلام عربية، عن مصادر مقربة من الحشد الشعبي، ان فصائل، من الحشد الشعبي، بدأت بتحركات واسعة الأسبوع الماضي ولا تزال متواصلة، تشمل اتخاذ إجراءات احترازية خاصة بمخازن السلاح التابعة لها، ومقرات مبيت عناصرها، تحسباً لأي ضربات إسرائيلية محتملة.

ويرتبط هذا الأمر تحديداً بفصائل...

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