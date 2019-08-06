البنتاغون يختبر ليزرا ناطقا قادرا على نقل خطابات تحذيرية

2019/08/06 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أشعة الليزر المسببة للضوضاء، التي ستسمح ببث الأصوات عبر مسافات تبلغ مئات الأميال يوما ما، قفزة كبيرة للأمام مع تطويرها لتنتج خطابا متماسكا.وفي الاختبارات التي أنجزت مؤخرا، أظهر الباحثون العسكريون الأمريكيون أنه يمكن تسخير الليزر لإنتاج خطاب يتضمن عبارات مثل “توقف أو سنضطر إلى إطلاق النار”، كما يمكن استخدامه لإرسال الأوامر وتسخين جلد

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