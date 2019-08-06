السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة أحد فقهاء العالم الإسلامي في أفغانستان

2019/08/06 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم بوفاة أحد فقهاء العالم الاسلامي في أفغانستان.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تلقينا باسف بالغ نبأ وفاة سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد آصف محسني {قدس سره الشريف} احد فقهاء العالم الاسلامي في أفغانستان".وأضاف "تلقى الفقيد علومه على يد كبار مراجع الدين العظام في النجف الاشرف قبل ان يواصل عطاءه في افغانستان التي شهدت تأسيسه للحركة الاسلامية فيها، ولتكون ايضا شاهدة على سيرته العلمية والجهادية المعطاءة، ليلاقي ربه راضيا مرضيا بعد عمر قضاه في الجد والعلم والعمل، نسأله سبحانه ان يتغمد الفقيد بفيض رحمته ويسكنه فسيح جنته ويلهم ذويه ومتعلقيه وتلامذته والشعب الافغاني المسلم الصبر والسلوان".انتهى

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