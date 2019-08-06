2019/08/06 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية وبواقع 18 مادة، مشددة على أن ما يدخل من مستورد يعد تهريبا.وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه، إن “الوزارة مستمرة بمنع استيراد عدد من المحاصيل النباتية بواقع 15 محصول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد 18 مادة لوفرة المنتج المحلي المركز الخبري الوطني.

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