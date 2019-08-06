2019/08/06 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من الخريجيين والمحاضرين أمام مبنى محافظة النجف ومديرية التربية احتجاجاً على ما وصفوه ب ” التسويف والتأخير غير المبرر ” في الاعلان عن نتائج المتقدمين للتعيين في مديرية التربية بالمحافظة.وقال أحد المتظاهرين أنه ” تقدم الى التعيين في مديرية تربية المحافظة أكثر من 30 ألف خريج ومحاضر مجاني ونحن اليوم نتظاهر ونتجمع أمام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة للخريجيين في النجف احتجاجا على تأخيراعلان تعيينات مديرية تربية المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة للخريجيين في النجف احتجاجا على تأخيراعلان تعيينات مديرية تربية المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).