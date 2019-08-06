العراق يحتل المركز الثالث عالمياً بقطع خدمة الإنترنت عمداً

2019/08/06 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق في المرتبة الثالثة، كأكثر دول العالم حيث تقوم السلطات، بقطع خدمة الانترنت فيها عمداً.وبينت مجلة الفورن بولسي بحسب تقرير لها ، أن العراق وضمن دراسة جرت على دول العالم، وامتدت من العام 2016 وحتى 2018، احتل المركز الثالث، حيث تعمد السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت بين فترة وأخرى ولأسباب متعددة.وأشارت الدراسة …

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