العقوبات على ظريف في ميزان الربح والخسارة

2019/08/06 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار الأميركي بوضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على لائحة العقوبات، قد لا يكون وليد اللحظة التي خرج فيها وزير الخزانة

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