2019/08/06 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.واوضحت الهيئة في بيان ” ان عملية الضبط تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات والدوائر الساندة لها في المنفذ قبل دخوله صالة المسافرين ،تبين بعد التفتيش بحوزته مادة مخدرة نوع ترياك بوزن (117 غم) ، حيث تم […]

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