درجات الحرارة ترتفع مجددا لتلامس الـ 50 مْ

2019/08/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “طقس غد الأربعاء سيكون مشمساً حاراً في عموم مناطق البلاد فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 44 مْ، فيما ترتفع في الجنوب وتحديداً محافظة البصرة الى 50 مْ”.

وأضاف ان “طقس الخميس سيكون مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة عن اليوم السابق وهو ذات طقس الجمعة المقبلة”.

أما طقس السبت المقبل “فيكون بحسب الأنواء الجوية مشمساً حاراً في الوسط والشمال وشديد الحرارة في الجنوب مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة”.

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