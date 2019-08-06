وصول قيادات امنية عليا لفرض السيطرة على سهل نينوى وفتح الطريق

2019/08/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، عن وصول قيادات أمنية عليا إلى قيادة عمليات نينوى على رأسها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

واضاف المصدر ان من بين القيادات “الحاج ابو مهدي المهندس والفريق الركن عثمان الغانمي قائد القوات البرية والفريق عبدالامير يارالله نائب رئيس أركان الجيش وعدد من القيادات الأمنية وكان في استقبالهم قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي وقائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد النامس”.

جدير بالذكر ان اعداد المتظاهرين في مناطق سهل نينوى في تزايد.

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