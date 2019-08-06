مصرع عامل في دائرة كهرباء كركوك بصعقة كهربائية

2019/08/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني عن مصرع أحد عمال دائرة كهرباء بصعقة كهربائية اثناء العمل في وسط كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “أحد عمال دائرة كهرباء كركوك لقي مصرعه أثناء العمل بصعقة كهربائية في منطقة طريق بغداد وسط المدينة”.

وتابع ان “العامل بعمر ٤١ سنة ويدعى ( خ.



ا-) وهو من نازحي ناحیة تلعفر”.

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