السيد الصدر: كرة القدم مضيعة للوقت والمال والصحة.. ويأسف على واقع منتخبنا

2019/08/06 | 12:20

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{بغداد: الفرات نيوز} عد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، لعبة كرة القدم "مضيعة للوقت والمال والصحة" معرباً عن "أسفه لواقع الكرة العراقية والمنتخب الوطني".

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