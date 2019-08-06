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السيد الصدر: كرة القدم مضيعة للوقت والمال والصحة.. ويأسف على واقع منتخبنا


السيد الصدر: كرة القدم مضيعة للوقت والمال والصحة.. ويأسف على واقع منتخبنا
2019/08/06 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{بغداد: الفرات نيوز} عد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، لعبة كرة القدم "مضيعة للوقت والمال والصحة" معرباً عن "أسفه لواقع الكرة العراقية والمنتخب الوطني".

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