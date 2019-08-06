2019/08/06 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدت طالبة تنتمي لتربية الرصافة الثالثة ببغداد، نفسها قبل غيرها لتبهر بانجازها وزارة التربية وتستحق بجدارة لقب “البطلة”.هي الطالبة (لمياء فياض جاسب) التي كانت متأكدة من قدراتها وامكانياتها العلمية بعد ان اتخذت قراراً لا يستطيع الكثير ان يخطوه الا من كان يملك الثقة العالية بالنفس.وتتلخص قصة هذه البطلة بأن لمياء كانت طالبة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبة تبهر التربية في مجازفة نادرة الحدوث!) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبة تبهر التربية في مجازفة نادرة الحدوث!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).