بالصور.. محلات لبيع الهواتف النقالة تقاطع شركة اتصالات وتمتنع عن بيع “خطوطها” لهذا السبب

2019/08/06 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق انطلقت حملة كبيرة، في عدد من المحافظات العراقية لمقاطعة شركة زين للاتصالات بسبب ارتفاع اجور باقات الانترنت التي تسوقها الشركة لعملائها.

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