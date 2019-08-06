قوة من اللواء 20 بالحشد تطهر قرية شماني جنوب الموصل

2019/08/06 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوة من اللواء 20 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، قرية شماني جنوب الموصل.وقال موفدنا إن، قوة من اللواء 20 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش في قرية شماني جنوب الموصل وانتهت العملية بتطهير القرية.و باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى ونينوى، اذ انتهى ...

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