الفياض والمهندس يحضران اجتماعا أمنيا في مقر عمليات نينوى لبحث تطورات عمليات إرادة النصر الثالثة

2019/08/06 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في مقر عمليات نينوى، الثلاثاء، اجتماعا أمنيا لبحث تطورات عمليات إرادة النصر الثالثة بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي.وقال موفدنا ان، اجتماعا امنيا عقد في مقر عمليات نينوى حضره رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس ورئيس ...

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