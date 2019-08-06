تميم منصور - مهما تغيرت أسماء الأحزاب السياسية في اسرائيل تبقى صهيونية

2019/08/06 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور عشية كل انتخابات برلمانية جديدة يقف جهور الناخبين أمام تحركات وتكتلات حزبية مختلفة ، لكن مهما تغيرت وتبدلت هذه الأحزاب يبقى فكرها ولونها صهيوني كولونيالي ، ولا أحد ينكر أنه يوجد لهذا التشابك الحزبي تبعات كثيرة ، معظمها سلبية لأنها تزيد من الصراعات والتعقيدات السياسية وتمنع الاستقرار السياسي ، كما أنها تزيد من التطرف نحو اليمين وتضاعف منسوب العنصرية والفاشية داخل المجتمع الإسرائيلي .عندما كان......

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