طلعت رضوان - الفرق بين تسليمه نسرين ونصرأبوزيد

2019/08/06 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان تــُـعتبرالأديبة البنجلاديشية تسليمه نسرين (مواليد1962) من بين الشخصيات العظيمة، فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان..وتميـّـزموقفها هذا عندما ربطته بضرورة تعميق وترسيخ (منظومة علمنة مؤسسات الدولة)..وأنّ تلك المنظومة لن تتحقق إلاّبواسطة (فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية)..والهدف من ذلك أنّ المؤسسات الدينية لاشأن لها بكل ما يخص حياة المواطنين الاجتماعية..ولاشأن لها برسم سياسات الدولة الداخل......

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