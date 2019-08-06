بجلسته الاولى.. المجلس الوزاري الاقتصادي يقرر الاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج

2019/08/06 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المجلس الوزاري الاقتصادي، الثلاثاء، عدة قرارات منها الاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج.

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