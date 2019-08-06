تعرف على اسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

2019/08/06 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي.

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