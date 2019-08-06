عبدالعظيم فنجان: مجتمع الثقافة يتسم بالنفاق لذلك طردت نفسي من الحفلة

2019/08/06 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار خاص ـ الحل العراق #الشاعر العراقي عبدالعظيم فنجان، أصلهُ في الجنوب وفروعهُ في مدن البلاد وليس انتهاءً بكركوك، سينمائي، يتعامل مع القصيدة كأكاديمي مرةً، وواحد من شخصياتها لمرات، ولا […]

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