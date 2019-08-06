2019/08/06 | 12:37

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القيادات الامنية تعقد اجتماعاً مع ممثلي الشبك بمقر عمليات نينوى

يتبع .......

بغداد اليوم-بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على صور، توثق مساندة أهالي ديالى، للقوات الأمنية، في عملية إرادة النصر، بصفحتها الثالثة التي انطلقت الاثنين 6 اب 2019.

وتظهر الصور، عددا من اهالي قرية الاصلاح في ريف ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، حاملين

بغداد اليوم-نينوى

وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله، ورئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، 06 آب، 2019، الى مدينة الموصل، وعقدوا اجتماعا مشتركاً.

وقال مراس

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (06 اب 2019)، اختراق خلية ارهابية خططت لتنفيذ هجمات بعيد الاضحى.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن "الاستخبارات العسكرية اخترقت وفككت خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اجرامية بالر

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