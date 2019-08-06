2019/08/06 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الزراعة تمنع استيراد ١٨ مادة من بينها "الطماطم" و "الخيار"

كلمة -

بغداد

أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، يوم الثلاثاء، استمرار منع

استيراد 18 مادة لوفرة المنتج المحلي.

وقال الحسني، في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، إن "استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل

النباتية والمنتجات الحيوانية وبواقع 15 محصولا نباتيا و3 منتجات

حيوانية، لوفرتها في الأسواق المحلية ودعما للمنتج المحلي والاقتصاد

الوطني".

وأضاف، أن "استمرار سريان هذا القرار يأتي حفاظا على المنتج المحلي

ولتشجيع الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مواصلة

الإنتاج، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتفعيل دور القطاع الخاص في

زيادة الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية الزراعية لدعم

الاقتصاد الوطني للبلد".

وبين، أن "قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد حاليا تشمل

(الطماطة، الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق،

الذرة الصفراء، الخس، الثوم الطازج، الشجر، الرقي، البطيخ، الفلفل

والتمر) فضلا عن (بيض المائدة، الدجاج، والأسماك)".

وتابع الحسني، أن "المنتجات الزراعية المستوردة والموجودة في

الأسواق المحلية تدخل عن طريق التهريب وبطرق غير قانونية من خلال

المنافذ الحدودية وخارج موافقات الاستيراد التي تمنحها وزارة

الزراعة".

وأشار إلى، أن "استمرار التواصل مع هيئة المنافذ الحدودية والجهات

الأمنية لمنع دخول المواد والمنتجات الزراعية الممنوعة من

الاستيراد"، موضحا أن "قرار فتح الاستيراد يتوقف على توازن السوق

وحسب الحاجة المحلية إضافة إلى اعتماد الرزنامة الزراعية الموضوعة

من قبل وزارة الزراعة".

ودعا الوزير، المواطنين لـ "الثقة بوزارتهم والوفرة المحلية للمنتج

العراقي حقيقية وليست لمجرد التعاطي الاعلامي".

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