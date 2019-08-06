الصدر: ما حدث في كربلاء لم يحزنني

2019/08/06 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على ماحدث في افتتاحية بطولة غرب اسيا بمحافظة كربلاء، مؤكدا ان ماجرى لم يحزنه ولكن ما احزنه هو الصراع الفكري.

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