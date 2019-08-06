المنافذ الحدودية تضبط مسافرا عراقيا بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية

2019/08/06 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تمت عملية الضبط من قبل مفرزة مكافحة المخدرات والدوائر الساندة لها في المنفذ قبل دخوله صالة المسافرين"، مبينا، انه" بعد التفتيش وجد بحوزته مادة مخدرة نوع ترياك بوزن 117غم".واضاف، انه" تم إحالة المسافر والمضبوطات وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".انتهى..م.م

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