البرلمان يعتزم الإعلان عن نتائج البرنامج الحكومي نهاية الاسبوع المقبل

2019/08/06 | 12:42

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بغداد :سومر نيوز

أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي، الثلاثاء، أن لجنته ستعل...

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