2019/08/06 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في مقر عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا أمنيا لبحث تطورات عمليات إرادة النصر الثالثة بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض والمهندس يحضران اجتماعا أمنيا في مقر عمليات نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض والمهندس يحضران اجتماعا أمنيا في مقر عمليات نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).