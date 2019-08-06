2019/08/06 | 12:45

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بالصور..



شيوخ ووجهاء العشائر العربية في ناحية نمرود جنوب الموصل ينضمون مع المعتصمين في سهل نينوى

الثلاثاء

06

أب

2019 :

12:38 pm

18

بالصورشيوخ ووجهاء العشائر العربية في ناحية نمرود جنوب الموصل ينضمون مع

المعتصمين في سهل نينوى من خلال نصب الخيم

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