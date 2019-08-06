حزب الله بصدد تقديم مبادرات لحلحة ازمة اجتماع الحكومة اللبنانية

2019/08/06 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر "حزب الله" لـصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، انّ حزب الله يؤيّد بلوغ حل للازمة الراهنة يعيد إطلاق العجلة الحكومية، لأنّ تعطيل الحكومة يرخي مزيداً من

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