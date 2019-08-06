اعتقال خلية ارهابية خططت لتنفيذ هجمات بعيد الاضحى في الرمادي

2019/08/06 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اختراق خلية ارهابية خططت لتنفيذ هجمات بعيد الاضحى في الرمادي.وقالت المديرية في بيان مقتضب، تلقت /بدر نيوز/،نسة منه، إن “الاستخبارات العسكرية اخترقت وفككت خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اجرامية بالرمادي في عيد الأضحى المبارك”.

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