ماذا يحدث لجسمك حين تفرط باستهلاك السكر؟

2019/08/06 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..للسكر، الكثير من الآثار السلبية الجانبية، تتعدى المشكلة الشائعة الممثلة في زيادة الوزن، وفقا للأطباء.وسرد الطبيب الأميركي المتخصص، في علم الغدد الصماء والسمنة لدى الأطفال، روبرت لوستنغ، في تقرير لموقع “بيزنيس إنسايدر” الأضرار المترتبة على الإفراط في تناول السكر.وقال إنه عندما يتناول الشخص الكثير من السكر يجري امتصاصه من الأمعاء، ويذهب […]

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