2019/08/06 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MrVULvWChm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موفدنا : القوات المشتركة استكملت عملياتها اليوم في نينوى وديالى بعد تطهير العشرات من القرى يوم امس) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موفدنا : القوات المشتركة استكملت عملياتها اليوم في نينوى وديالى بعد تطهير العشرات من القرى يوم امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).