إستنفار لبعثة الحج العراقية وتدعو الحجاج للحيطة والحذر

2019/08/06 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت بعثة الحج العراقية استنفار جميع اللجان العاملة في الديار المقدسة استعدادا لايام المشاعر المقدسة وتهيئة 1307 حافلات منها 44 كشفة لنقل الحجاج.

وأشارت البعثة في بيان الى ان "الهيئة العامة للارصاد في السعودية تتوقع هطول أمطار من غزيرة الى متوسطة مصحوبة برياح هابطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، هذا اليوم الثلاثاء".ودعت الحجاج العراقيين الى "إتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة ومنها الابتعاد عن الطرق والجسور والأراضي المنخفضة وعدم محاولة المرور من تيار مائي سيراً على الأقدام".وشددت على "ضرورة الحذر الشديد في الليل عندما يصعب التعرف على مخاطر السيول" مبينة ان "المطر الغزير ولو لفترة قصيرة قد تتبعه سيول في المناطق الجبلية والمرتفعات فيجب الحذر".انتهى

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