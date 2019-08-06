الحشد يسيطر على أربعة صهاريج لتهريب النفط جنوب الموصل

2019/08/06 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سيطرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على أربعة صهاريج لتهريب النفط جنوب الموصل بمحافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الفوج الاول بالحشد الشعبي تمكن، اليوم، من السيطرة على أربعة صهاريج لتهريب النفط الخام ضمن محور عملياته جنوب الموصل”.وكان اللواء ٣٣ بالحشد الشعبي تمكن، امس الاثنين، من العثور على […]

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