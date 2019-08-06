رئيس أساقفة أبوجا :”تصرفات الرئيسِ النيجيري الأخيرة ضد الشيعة تشكل تهديداً للحرية الدينية”

2019/08/06 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس أساقفة أبوجا الكاردينال جون أونايكان من أن تصرفات الرئيسِ النيجيري الأخيرة ضد الشيعية في البلاد تشكل تهديداً للحرية الدينية في البلاد.وقال رئيس أساقفة أبوجا الكاردينال جون أونايكان إن الأعمال ضد الشيعة في نيجيريا تمثل تطوراً مثيراً للقلق، ولا يمكن التزامُ الهدوء والسماح باستمرارِ هذا الوضع.وأضاف أن المحكمةَ أصدرت حكماً بالإفراج عن …

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