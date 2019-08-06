الموارد المائية تؤكد ان الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين

2019/08/06 | 12:56

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(المستقلة)..



اكدت وزارة الموارد المائية ان الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين مقبلين.

و اشارت الوزارة الى ما تداولته عدد من وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي من انباء عن بدء الجانب التركي ملء سد اليسو.

وقالت الوزارة مطمئنة المواطنين “ان الخزين المائي لهذا العام جيد ويفي بتأمين كافة الاحتياجات المائية لاغراض الزراعة والشرب والصناعة والبلديات ولاغراض البيئة للموسمين القادمين”.

واشارت الى ان الواردات المائية لنهر دجلة تفوق المعدلات السنوية في هذا الشهر مقارنة بالاعوام السابقة ،مبينة انها طلبت من الجانب التركي ومنذ شهر كانون الثاني من العام الحالي 2019 البدء بملء سد اليسو.

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