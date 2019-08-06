2019/08/06 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره بمنطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".واضاف المصدر، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون بكواتم يقتلون مدنياً شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون بكواتم يقتلون مدنياً شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).