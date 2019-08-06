2019/08/06 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

قضت محكمة جنايات القادسية الهيئة الاولى حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين ‏أقدموا على سرقة منزل طبيب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنايات الديوانية:‏‎ ‎المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب‎ ‎) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جنايات الديوانية:‏‎ ‎المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب‎ ‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).