2019/08/06 | 13:46
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جنايات الديوانية: المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
قضت محكمة جنايات القادسية الهيئة الاولى حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين أقدموا على سرقة منزل طبيب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جنايات الديوانية: المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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